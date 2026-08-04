З Лілі Джеймс: вийшов трейлер японської версії 'Поганого лейтенанта' (відео)

Світова прем'єра стрічки відбудеться вже у вересні 2026 року.

Кінокомпанія NEON показала перший трейлер кримінального екшн-трилера "Поганий лейтенант: Токіо" (Bad Lieutenant: Tokyo), що стане вже третьою версією популярної серії фільмів.

Цього разу в центрі сюжету опиниться зганьблений токійський детектив з пристрастю до азартних ігор, який потрапляє у світ корупції, залежностей та насильства, вплутувавшись у заплутане розслідування, що стосується мстивого колишнього члена якудзи, загадкової агентки ФБР та зниклої доньки впливової американської родини.

Головні ролі у фільмі зіграли японська зірка Огурі Сюн ("Ґодзілла проти Конґа") та британська акторка Лілі Джеймс ("Попелюшка", "На драйві", "Темні часи", "Залізний кіготь", "Оператор", серіал "Пем і Томмі").

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Зняв стрічку один з найпродуктивніши японських режисерів сучасності Міїке Такасі ("Ічі-кілер", "Братство якудзи: Війна кланів", "Один пропущений дзвінок", "13 убивць", "Клинок Безсмертного").

Світова прем'єра стрічки відбудеться вже у вересні 2026 року в рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Водночас коли фільм вийде в кінотеатрах, наразі невідомо.

"Поганий лейтенант" – що відомо про попередні фільми

Оригінальна кримінальна драма "Поганий лейтенант" від американського режисера Абеля Феррари ("Місто страху", "Король Нью-Йорка", "Готель "Нова троянда", серіал "Поліція Маямі") вийшла у 1992 році. За сюжетом, безіменний порочний лейтенант поліції Нью-Йорка у виконанні Харві Кейтеля ("Остання спокуса Христа", "Кримінальне чтиво", "Тельма і Луїза", "Королівство повного місяця", "Юність") розслідує жорстокий напад на чорницю, але залежності поліцейського, які давно вже стали сенсом його життя, заважають розкриттю цієї справи. Фільм отримав високі оцінки від критиків та похвалу від самого Мартіна Скорсезе, однак був обмежений в прокаті через "дорослий" рейтинг, пов'язаний з великою кількістю насильства.

У 2009 році вийшла друга версія фільму, яка не була ані сиквелом, а ні римейком першого та мала назву "Поганий лейтенант: Порт заходу – Новий Орлеан". Цього разу режисером виступив німець Вернер Херцог ("Легенда про Каспара Гаузера", "Агірре, гнів божий", "Носферату – привид ночі", "Фіцкарральдо", "Мій сину, мій сину, що ти наробив", "Королева пустелі"), а головну роль у стрічці зіграв Ніколас Кейдж ("Дикі серцем", "Покидаючи Лас-Вегас", "Нестерпний тягар величезного таланту", "Ренфілд", "Довгоніг", "Серфер", серіал "Павук-нуар"). У цій частині зразковий детектив Теренс МакДонах, який має власний темний бік, розслідував вбивство мігрантів в порту Нового Орлеану, однак все ускладнювали його наркозалежність та причетність до крадіжок. Ця стрічка отримала навіть кращі оцінки за попередника, а також має в своєму активі кілька престижних нагород і номінацій.

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