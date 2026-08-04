Вийшов трейлер 'Надії': коли в Україні покажуть найдорожчий в історії корейський фільм (відео)

В український прокат фільм вийде вже на початку вересня 2026 року.

Вийшов український трейлер науково-фантастичного екшн-трилера "Надія" (Hope), який на сьогоднішній день вважається найдорожчим фільмом в історії південнокорейського кіно – на його виробництво витратили понад 70 мільярдів вон (приблизно 46 мільйонів доларів).

За сюжетом фільму, виявивши таємничу позаземну сутність, що розповсюджує хворобу на околицях загубленого в сільській місцевості портового селища Хопо, її жителі починають боротьбу з нею.

Головні ролі у стрічці зіграли південнокорейські зірки Хван Чон Мін ("Визволи нас від зла", "Крик"), Чо Ін Сон ("Брудний карнавал", "Король") та Хойон (серіал "Гра в кальмара").

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Також у стрічці задіяні голлівудські зірки – подружжя Майкл Фассбендер ("Безславні виродки", "Прометей", "Сором", "Вбивця", "Операція "Чорний кейс", франшиза "Люди Ікс", серіал "Агентство") і Алісія Вікандер ("З машини", "Дівчина з Данії", "Агенти А.Н.К.Л.", "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт", "Гамбіт королеви"), а також Тейлор Расселл ("Смертельний лабіринт", "Разом з кістками") та Кемерон Бріттон ("Дівчина у павутинні", "Мікі-17", серіали "Мисливець за розумом", "Академия Амбрелла", "Нуар Людина-павук").

Зняв картину легенда південнокорейського кіно На Хон Джін ("Переслідувач", "Жовте море", "Крик").

Світова прем'єра фільму відбулася в травні 2026 року на Каннському кінофестивалі, де він змагався за "Золоту пальмову гілку".

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 77% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 68 з 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в широкий український прокат "Надія" вийже 10 вересня 2026 року, тоді як в IMAX-форматі його можна буде подивитися в обраних кінотеатрах вже з 3 вересня.

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