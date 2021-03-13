Лукашенко стверджує, що «Білорусь піджимають по всіх фронтах».

Олександр Лукашенко вважає, що зауваження Європейського мовника до пісні білоруського гурту «Галасы ЗМеста» тільки «додали їм авторитету».

Про це йдеться у повідомленні його прес-служби.

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Він стверджує, що «Білорусь піджимають по всіх фронтах».

«Навіть на «Євробаченні», я дивлюся. Що там хлопці ці? Ну, тільки авторитету їм додали. Як кажуть, гарний піар. Ну, коли що, так пісню ми й іншу зробимо. Не питання», – заявив Лукашенко.

Лукашенко також поскаржився, що на конкурсі зараз, мовляв, все політизовано.

Що відомо про скандал

Європейський мовник повідомив Білоруській телерадіокомпанії, що пісня «Я научу тебя» (російською мовою) у чинному вигляді не може брати участь у конкурсі. Білорусі запропонували змінити пісню або відправити нову композицію, що відповідає європейським правилам. Якщо вимоги не виконають, країну в цьому році дискваліфікують.

Пісню вже видалили з офіційного каналу мовника на YouTube. Гурт звинуватили у поширенні пропаганди режиму Лукашенка й у висміюванні протестів проти фальсифікації президентських виборів.

15 березня пройде зустріч глав делегацій в онлайн-форматі, після якої країни мають право змінити учасника й текст конкурсних пісень.

В інтерв’ю російським ЗМІ лідер гурту заявив, що, найімовірніше, нічого змінювати у пісні не будуть.

Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.

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Автор: Яна Ставська