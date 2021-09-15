Гучний дует ANNA MARIA представили довгоочікувану прем'єру - кліп "Light Up".

Головну роль у кліпі українського гурту ANNA MARIA на пісню "Light Up" зіграв абсолютний чемпіон світу, непереможений український боксер Олександр Усик.

"Це найкраща пісня, яку ми на даний момент написали" - так говорять самі сестри про свою прем'єру.

У кліпі піднімається тема перемог і поразок, шляху до перемоги, волі і віри в себе. Адже так чи інакше: головний бій - це бій з самим собою. Якщо тобі вдалося перемогти себе, ти - непереможний!

Відзначимо, 25 вересня на стадіоні Тоттенхем в Лондоні відбудеться поєдинок двох олімпійських чемпіонів: українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа. Зараз вся Україна переживає і вболіває за свого героя, адже йому належить один з головних поєдинків у житті. Саме напередодні цього бою дует ANNA MARIA вирішили підтримати боксера.

"Нас неймовірно надихає Усик. Це людина, яка володіє найсильнішою вірою і силою волі. Кожен день він перемагає себе! Він - справжній чемпіон. При його масштабі він залишається простою людиною з добрим серцем і яскравим світлом всередині. І ми впевнені: він є прикладом для мільйонів!" - діляться сестри Анна і Марія.

"Ми віримо, що це відео зможе змінити життя багатьох людей на краще! Дуже пишаємося цією роботою і щасливі, що нам вдалося зняти найсильнішу за емоціями історію про мрію, шлях до перемоги і віру в себе. І найголовніше збулася наша мрія - в нашому кліпі погодився взяти участь абсолютний чемпіон світу - Олександр Усик. Вийшов класний творчий союз!" - додали артистки.

Зйомки відео проходили в Києві і тривали близько доби. Основною локацією для знімального процесу був обраний боксерський клуб "All Stars Boxing", який є одним з найкращих в Києві. У цьому клубі часто проходять тренування Усика та інших відомих українських боксерів. Ідея відео належить самим сестрам Анні та Марії.

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Дівчата розповідають, що коли написали пісню "Light Up", одразу відчули, що це повинен бути кліп з боксерською тематикою.

"Ми з Олександром земляки, разом з міста Сімферополя. І, безумовно, ми давно є шанувальниками Усика. Обожнюємо його як боксера, нам він дуже імпонує як людина, його світогляд. Ми не пропустили жодного бою, стежимо з самого початку і завжди вболіваємо за нього. Звичайно ж, ми мріяли познайомитися! І минулого року на одному із заходів відбулося наше особисте знайомство" - каже Анна.

"Коли ми запропонували Олександру стати головним героєм нашого кліпу, до кінця не знали, як він відреагує на це. Довго чекали на його відповідь... І ось вона прийшла. Це було голосове повідомлення, в якому Олександр сказав, що він згоден на такий експеримент. Йому дуже сподобалася пісня і ідея кліпу "Light Up". Звичайно, ми були на сьомому небі від щастя від цієї новини! На зйомку Олександр приїхав о 6 ранку і викладався по повній. Цілий день він був на знімальному майданчику. Ми багато жартували, веселилися і взагалі вся знімальна група була від нього в захваті!" - додає Марія.

У зйомках також взяли участь діти-спортсмени. Був проведений масштабний кастинг, в якому брали участь понад 50 дітей. Режисером кліпу став Максим Балтер.

Відзначимо, Light Up - це відео, в якому кожен кадр просякнутий сильною емоцією, вірою і мрією, прагненням до перемоги. Кожна деталь в кліпі створена з великою любов'ю.

Хто такі ANNA MARIA

ANNA MARIA - український музичний дует сестер-близнюків Анни та Марії Опанасюк, заснований у 2004 році. Дует виконує авторську музику в стилях поп, соул і фанк. Сестри є "заслуженими артистами Автономної Республіки Крим" (2005).

Дует ANNA MARIA стали фіналістами популярного українського телепроекту "Шанс" (8 і 10 сезони), брали участь у шоу "Голос країни" на телеканалі 1+1, стали фіналістами національного відбору на Євробачення-2019 зі своєю піснею "My Road".

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Автор: Діана Могилєвич