Фільм з Кейт Бланшетт і Майклом Фассбендером в головних ролях вийде в український прокат 13 березня 2025 року.

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер шпигунського трилера "Операція "Чорний кейс" (Black Bag) від режисера Стівена Содерберга, найбільш відомого широкій аудиторії за "Трилогією Оушена".

В центрі сюжету фільму – подружжя шпигунів, яким протягом багатьох років вдається вдало суміщати професійне та особисте. Однак все руйнується в той момент, коли агентство починає підозрювати дружину в подвійній грі. Чоловік береться розібратися в ситуації, однак тепер він опиняється перед складною дилемою.

Головні ролі у фільмі зіграли Кейт Бланшетт (трилогія "Володар перснів", "Керол", "Тор: Раґнарок", "Тар") і Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Ікс", "Безславні виродки", "Сором", "Прометей").

Також у стрічці задіяні Реге-Жан Пейдж ("Сіра людина", "Підземелля драконів", серіал "Бріджертони"), Маріса Абела ("Емі Вайнгауз: Back To Black", "Барбі"), Наомі Гарріс ("28 днів потому", франшизи "007", "Пірати Карибського моря"), Пірс Броснан (п'ятий Джеймс Бонд, "Мамма Міа! 2", "Чорний Адам"), Том Берк ("Манк", "Диво", "Фуріоза") та інші.

Сценарій до фільму написав один з найуспішніших сценаристів усіх часів Девід Кепп ("Парк Юрського періоду", "Шлях Карліто", "Місія нездійснена", "Людина-павук" та багато інших кінохітів).

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 13 березня 2025 року.

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