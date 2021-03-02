Комедійний бойовик "Boss Level: Врятувати колишню" з'явиться в українських кінотеатрах з 4 березня.

Вийшов фінальний трейлер фантастичної екшн-комедії "Boss Level: Врятувати колишню" від режисера Джо Карнахана (Команда А, Козирні тузи, Сірий, Драйвер на ніч) з Френком Грілло (Перший месник: Друга війна, Месники: Завершення, Сірий, Судна ніч 2), Наомі Воттс (дві номінації на премію "Оскар"; Бердмен, франшиза Дивергент, Кінг Конг, Порок на експорт) та Мелом Гібсоном (дві премії "Оскар"; Хоробре серце, франшиза Смертельна зброя, Чого хочуть жінки, Хто в домі тато 2) в головних ролях.

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Також у фільмі ключові ролі зіграли Мішель Єо (Вартові Галактики 2, Щасливого Різдва, Шалено багаті азіати, Мемуари гейші), Аннабелль Волліс (Мумія, Король Артур: Легенда меча, Ти квач!, Гострі картузи) та Кен Жонг (Трансформери 3, Шалено багаті азіати, франшиза Похмілля ).

За сюжетом фільму, відставний спецназівець Рой Палвер (Френк Грілло) з непростим особистим життям та вбивчим почуттям гумору застряг в часовій петлі в найбільш невдалий момент життя - в день власної смерті. Але коли він дізнається, що туди його відправив могутній Вентор (Мел Гібсон) - бос його колишньої коханої Джемми (Наомі Уоттс), і найголовніше - що любов всього його життя все ще можна врятувати, - герой використовує всі свої "150+" шансів, щоб виправити ситуацію раз і назавжди. Але ж дійти до рівня боса - не найлегше завдання, розповідає прес-служба "Вольга Україна".

Комедійний бойовик "Boss Level: Врятувати колишню" з'явиться в українських кінотеатрах з 4 березня. УНІАН вже побував на допрем'єрному показі фільму і невдовзі поділиться з вами своїми враженнями в нашому щотижневому огляді. Коротке резюме: Boss Level - це відмінний варіант для тих, хто скучив за видовищними бойовиками з харизматичним головним героєм.

Цікаві факти про фільм "Boss Level: Врятувати колишню":

Спочатку сценарій майбутнього фільму "Boss Level: Врятувати колишню" називався "Континуум", авторами якого виступили брати Кріс та Едді Борі. Режисер Джо Карнахан, сам будучи також досвідченим письменником, переписав сценарій, зробивши його більш комедійним і додавши "ігровий елемент", за власними словами, щоб уникнути паралелей з "На межі майбутнього".

Це другий спільний фільм Джо Карнахана з Френком Грілло після трилера "The Grey" 2011-го року. В цілому, Карнахан запросив на ролі саме тих акторів, під яких писав сценарій, що сам він визнав "дуже рідкісною вдачею".

Австралійські суперзірки Наомі Воттс та Мел Гібсон вперше зустрілися в одному фільмі саме завдяки фантастичній комедії "Boss Level: Врятувати колишню".

Джо - сина героїв Френка Грілло і Наомі Воттс зіграв рідний син виконавця головної ролі Ріо Грілло.

"Boss Level: Врятувати колишню" знімався в новій голлівудській "кузні блокбастерів" в місті Атланта, Джорджія. Спочатку фільм планувався до прокату в 2020 році, але через пандемію прем’єру було перенесено на перший квартал 2021 року.

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Автор: Марина Григоренко