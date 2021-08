Нещодавно у київському концерт-холлі Caribbean Club відомий ведучий, шоумен та співзасновник Національної музичної премії YUNA Павло Шилько, він же DJ Паша, відсвяткував свій день народження. На честь цієї події відбувся триб’ют-концерт, присвячений творчості Джорджа Майкла.

Хіти легендарного британського виконавця заспівали українські зірки та молоді виконавці. Серед учасників шоу були гурт "Брати Гадюкіни", піаніст Євген Хмара, співачки Lida Lee та Міла Нітіч, співаки Павло Табаков та Kishe. Також свої версії пісень Джорджа Майкла презентували Super Sonya (колишня фронтвумен гурту The Erised), Michael Soul, Катя Гулій, Вікторія Олізе, Ярослав Радіоненко та Dima Libra. В одному з номерів взяв участь і сам іменинник вечора DJ Паша.

Серед виконаних пісень були "Careless Whisper", "Jesus To A Child", "Freedom", "Don’t Let The Sun Go Down On Me" та інші. Інструментальний супровід на концерті забезпечували музиканти Kaska Records Band.

Одним з найяскравіших моментів вечора став виступ "Братів Гадюкіних". Як матеріал для себе вони обрали пісню "Star People" - один із хітів 90-их у репертуарі британської поп-зірки. У процесі виконання "Гадюкіни" заміксували пісню Джорджа Майкла із власним суперхітом "Карпати програли в футбол".

"George Michael Tribute Show" стало черговим проєктом із серії триб’ют-концертів, які DJ Паша влаштовує вже протягом понад 10 років. У різні роки відбулися подібні концерти, присвячені The Beatles, Queen, ABBA, Nirvana та іншим світовим зіркам.

Читайте також"Спіймали легенду": Maneskin та Іггі Поп записали пісню

"Триб’юти, які я роблю вже багато років, це не лише привід згадати світові зразки поп-культури. Це ще й шанс для українських виконавців показати себе аудиторії під неочікуваним кутом. А для молодих музикантів - потренувати своє вміння працювати перед публікою. Майже всі топові українські поп-зірки сьогодення - від Юлії Саніної та Тіни Кароль до MONATIK - брали у свій час участь у наших триб’ют-шоу", - пояснює значення свого проєкту DJ Паша.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич