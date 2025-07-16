Пісню створили ще 2012 року в стінах студентського гуртожитку.

Святослав Вакарчук, Lady Aphina, лідером якого є військовослужбовець Михайло Опекан із бригади "Азов", і гурт "Дно" представили спільний трек "Привіт, я вдома". Він уже доступний на всіх музичних платформах, повідомили автори в Instagram.

Як зазначили представники Lady Aphina, пісню створили ще у 2012 році в стінах студентського гуртожитку, і сьогодні вона набула нового, глибшого значення.

"За часів трагічних подій і за важких обставин спогад про дім викликає смуток і тугу, але водночас дарує надію на повернення і силу для боротьби. Дім зараз - це величезна розкіш і найдорожче місце на землі. Бути вдома - більше не просто буденний стан, це усвідомлена позиція і велика цінність", - йдеться в повідомленні гурту.

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Присвятили музиканти пісню "всім, хто вже повернувся і ще повернеться з полону":

"Кожному, хто шукає і знаходить притулок у нових куточках нашої країни. Кожному, хто, віддаючи всі сили в боях, думає про дім. Кожному, хто перебуває далеко, але дбайливо зберігає надію на повернення".

"Привіт, я вдома" - новий трек Вакарчука, гуртів Lady Aphina і "Дно"

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як Святослав Вакарчук заспівав з Андрієм Шевченком.

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