Студія Marvel опублікувала новий трейлер "Чорної вдови".

Студія Marvel показала проморолик 3 квітня, а прем'єра фільму запланована на 5 липня.

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Варто відзначити, що фільм заснований на коміксах Marvel про пригоди супергероїні Чорної вдови. Дія фільму розгортається після подій картини "Перший месник: Протистояння".

Відома актриса Скарлетт Йоханссон зіграє головну роль у фільмі. Також до зйомок в картині приєдналися і інші популярні актори: Флоренс П'ю, Рейчел Вайс і Роберт Дауні-молодший.

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Автор: Діана Могилєвич