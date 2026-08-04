Від режисера 'Міцного горішка 2': вийшов трейлер трилера про виживання 'Хижі води' (відео)

В український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року.

Вийшов український трейлер напруженого екшн-трилера про виживання "Хижі води" (Deep Water).

За сюжетом фільму, пасажирський літак, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая, здійснює аварійну посадку просто посеред океану. Виживши після катастрофи, пасажири опиняються в крижаній воді, тримаючись за уламки літака без жодної надії на швидкий порятунок. Але найстрашніше попереду: навколо них змикається кільце кровожерливих акул, і кожна хвилина перетворюється на відчайдушну боротьбу за життя.

Головні ролі у стрічці зіграли Аарон Екгарт ("Ерін Брокович", "Темний лицар", "Падіння Олімпу", "Мідвей"), Бен Кінґслі ("Список Шиндлера", "Ґанді", "Острів проклятих", "Залізна людина 3", "Шан-Чі та легенда десяти кілець"), Ангус Семпсон ("Шалений Макс: Дорога гніву", франшиза "Астрал", серіал "Лінкольн для адвоката"), Келлі Ґейл ("Рейс", "Огидні", серіал "Гаррі Голе"), Моллі Райт (серіал "Дев'ять ідеальних незнайомців") та інші.

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Зняв фільм фінсько-американський режисер Ренні Гарлін ("Міцний горішок 2", "Глибоке синє море", "Довгий поцілунок на добраніч", "Мисливці за розумом", франшиза "Незнайомці").

Світова прем'єра фільму відбулася на Кінофестивалі у Сарасоті (США) в квітні 2026 року, де він отримав змішано-позитивні відгуки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 68% схвалення від критиків і 71% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 53 з 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки"), а широка аудиторія – в 6,2 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року.

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