Фотосесія в шкільному спортзалі, випускний вальс і перший поцілунок з однокласницею: Денис Реконвальд презентував зворушливий кліп «Перший поцілунок» з ностальгією по школі.

Нове відео артиста чіпає до сліз і нинішніх старшокласників, і тих, хто вже не перший рік як попрощався зі шкільною лавою. Сценарій роботи розповідає історію справжньої дружби, першого кохання і першого поцілунку.

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Для головної ролі в кліпі Денису Реконвальду довелося омолодитися: артист збрив бороду, приміряв шкільну форму і перевтілився в учня випускного класу.

Свою нову пісню, яка вийшла відразу в двох версіях: українською та російською, і кліп на неї співак присвячує випускникам, а також всім, у кого перше кохання і перший поцілунок трапилися в шкільні часи. Як і в кліпі, перший поцілунок артиста стався за грою «в пляшечку». Під час зйомок Денис Реконвальд з ностальгією згадав про це:

"Мій перший поцілунок трапився в класі сьомому-восьмому за грою "в пляшечку". Дівчина була старшокласницею, а ви розумієте, що це означало в той час! Я весь тремтів, дуже переживав! Але, запам'ятав цей момент на все життя."

Кадри відео з капсулою часу, в яку герої поміщали знакові для них речі і повідомлення, були екранізовані зі спогадів артиста.

"На світанку у випускному класі ми з друзями закопували в коробці записки-мрії та побажання. Через деякий час ми так і не знайшли цю коробку, але, я пам'ятаю, що всі мої бажання звідти збулися, - розповідає Денис. - Завжди потрібно мріяти і ставити цілі. Доклавши зусилля, може відразу, а може з роками, вони обов'язково стануть реальністю. Моя капсула в майбутнє - цьому приклад".

Режисером відео виступила Катерина Лесик. У коментарях під кліпом глядачі діляться своїми шкільними спогадами і ностальгують за шкільними пригодами. Багато хто відзначає, що відео переносить їх в тінейджерські спогади, і від нього стає тепло на душі.

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Автор: Діана Могилєвич