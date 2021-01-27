Сюжет, акторський склад та дата прем'єри нової картини поки не повідомляються.

Кінокомпанія Skydance Media планує перезапустити франшизу "Діти шпигунів".

Читайте також"Манк", "Душа" і "Бріджертоні": AFI назвавши найкращі фільми та серіали 2020 рокуПро це повідомляє Deadline з посиланням на джерела.

До роботи над картиною про "багатонаціональну сім'ю" повернеться режисер і сценарист попередніх частин Роберт Родрігес.

Зараз франшизою володіє кінокомпанія Spyglass Entertainment. Однак очікується, що керувати розробкою і виробництвом перезапуску фільму буде саме студія Skydance Media, а Гері Барбер та Пітер Ойлатагер з Spyglass стануть виконавчими продюсерами.

Сюжет, акторський склад і дата прем'єри нової картини не повідомляються.

"Діти шпигунів": подробиці про франшизу

Прем'єра першого фільму "Діти шпигунів" відбулася у 2001 році.

У фільмі зіграли Карла Гуджіно, Антоніо Бандерас і Алекса Вега.

Фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів доларів при бюджеті 35 мільйонів.

Потім Родрігес випустив три сиквела, останній з яких "Діти шпигунів 4D" був представлений у 2011 році.

Вся франшиза зібрала в прокаті понад 550 мільйонів доларів.

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Автор: УНІАН