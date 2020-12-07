"Диво-жінка: 1984": вийшов новий трейлер супергеройського фільму (відео)

Прем'єра картини запланована на 25 грудня.

Студія Warner Bros. опублікувала новий трейлер фільму «Диво-жінка: 1984». Ролик розміщений на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures. Як відомо, прем'єра фільму запланована на 25 грудня, як в кінотеатрах, так і онлайн. «Диво-жінка: 1984»: новий трейлер «Диво-жінка: 1984»: що відомо про фільм Майбутній американський супергеройський фільм на основі коміксів DC Comics про Диво-жінку.

Продовження фільму «Диво-жінка» 2017 року і дев'ятий фільм розширеного всесвіту DC. Картина знята режисером Петті Дженкінс. Роль Диво-жінки знову виконала Галь Гадот.

Крім того, у фільмі знялися Кріс Пайн, Крістен Віг, Педро Паскаль, Робін Райт і Конні Нільсен.

Дія стрічки розгортається в 1984 році, під час Холодної війни: Діана зустрічається віч-на-віч з Максвеллом Лордом і Гепардою. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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