Роль Диво-жінки знову виконала Галь Гадот / фото instagram.com/gal_gadot
Студія Warner Bros. опублікувала новий трейлер фільму «Диво-жінка: 1984».
Ролик розміщений на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.
Як відомо, прем'єра фільму запланована на 25 грудня, як в кінотеатрах, так і онлайн.
«Диво-жінка: 1984»: новий трейлер
«Диво-жінка: 1984»: що відомо про фільм
- Майбутній американський супергеройський фільм на основі коміксів DC Comics про Диво-жінку.
- Продовження фільму «Диво-жінка» 2017 року і дев'ятий фільм розширеного всесвіту DC.
Фільм знятий на основі коміксів / фото instagram.com/gal_gadot
- Картина знята режисером Петті Дженкінс. Роль Диво-жінки знову виконала Галь Гадот.
- Крім того, у фільмі знялися Кріс Пайн, Крістен Віг, Педро Паскаль, Робін Райт і Конні Нільсен.
- Дія стрічки розгортається в 1984 році, під час Холодної війни: Діана зустрічається віч-на-віч з Максвеллом Лордом і Гепардою.
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