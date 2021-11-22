Історія про крах зоряного шлюбу вийде вже скоро.

Історія про скандальні судові розгляди голлівудського актора Джонні Деппа і його колишньої дружини Ембер Херд буде показана в новому документальному фільмі. Про гучне розлучення артистів зняли проект, який розділили на дві частини.

Документальний фільм "Джонні проти Ембер" створив стрімінговий сервіс Discovery+, передає видання Variety.

Історія буде показана вже до кінця цієї осені. Фільм отримав дві частини, в кожній з них ситуація буде показана з боку Херд і з боку Деппа. Творці "документалки" вважають, що розлучення голлівудських акторів має багато розбіжностей, тому важливо показати цю ситуацію з обох сторін.

Читайте такожДжонні Деппу - 58: найяскравіші кінообрази опального голлівудського актора"Історія, яка сталася між Деппом і Херд, залишається дуже суперечливою. Наша мета - створити фільм, який покаже ситуацію з усіх боків, щоб глядач міг зрозуміти, що це за люди, і вирішити, кому повірити в цій складній історії", - зазначила віце-президент каналу Discovery+ Шарлотта Рід.

Творці фільму зібрали унікальну інформацію. У їх розпорядженні опинилися відео з архіву Деппа і Херд, аудіозаписи їх сварок, листування та інші особисті дані акторів. Крім цього в основу фільму лягли свідчення адвокатів, друзів і родичів зірки "Піратів Карибського моря" і його колишньої дружини.

Джонні Депп і Ембер Херд: гучне розлучення пари

Пара одружилася в лютому 2015 року.

Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.

Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення-наклеп. На початку листопада 2020 року він програв першу справу в Лондонському суді. "Вона інсценувала побої і з'явилася в суді з синцями на обличчі, стверджуючи, що я побив її мобільним телефоном", - розповідав Депп.

Після цього Warner Bros. просила актора відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі "Фантастичні тварини". Актор погодився на прохання студії та сказав, що поважає її рішення.

Пізніше Херд заявила, що він зраджував їй з багатьма актрисами, з якими знімався.

Автор: Поліна Кузенко