В український прокат фільм спільного виробництва України, США та Польщі вийде 20 квітня 2023 року.

Довгоочікуваний українсько-польско-американський містичний трилер "Еґреґор" (Egregor), дату релізу якого в Україні довелося перенести через початок повномасштабної російської війни, вийде на великі екрани вже 20 квітня 2023 року.

Також було представлено оновлений трейлер стрічки.

Як зазначають в прес-службі B&H film distribution, "Еґреґор" – це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. В центрі сюжету фільму – нью-йоркський детектив Артур Вайс, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Весь фільм глядач спостерігає за тим, чи зможе детектив врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом його власного життя.

Як у сьогоденні, так і в фільмі "Еґреґор", який було знято ще до початку повномасштабного вторгнення, в центрі уваги – Україна. Саме вона є бар’єром і захистом усього цивілізованого світу. Автори кінострічки не очікували, що стрічка певною мірою передбачить драматичні події, які зараз проживає наша країна.

Режисером стрічки став Станіслав Капралов, який до цього зняв хорор "Пік страху" (Let it Snow) з голівудської акторкою українського походження Іванною Сахно в головній ролі.

Акторський склад у фільму "Еґреґор" – інтернаціональний. У картині знялися американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю у фільмах "Непокора" (2018) та "Ліга справедливості" (2017), та українська актриса театру і кіно Олена Лавренюк, виконавиця головних ролей у фільмах "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном". Ще одну з ролей у фільмі виконала українська акторка та модель Валерія Караман, яка до цього була партнеркою Віллема Дефо і Роберта Паттінсона по фільму "Маяк" (2019).

Також у фільмі задіяні кілька зірок польського кіно: Анджей Зелінський, відомий своїми ролями в серіалі "Ватага" виробництва HBO та фільмі "Піаніст" (2002) Романа Полянського, та Данієль Ольбрихський, улюблений актор відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана, який знявся у багатьох історичних монументальних стрічках та отримав безліч нагород за свою працю. Він продовжує зніматися у віці 76 років і дивує своєю здатністю перевтілюватися на знімальному майданчику.

Зйомки проєкту відбувалися в кілька етапів у різних куточках світу – в Україні (Київ і Львів), у Польщі (Варшава) та в США (Нью-Йорк). До участі буда залучена міжнародна команда: cпівпродюсери з польської сторони Bow and Axe Entertainment та американська компанія Fishсorb.

"Ще на етапі ідеї ми знали, що будемо знімати фільм у Львові. Історія цього міста, його дух – все відповідає українській містичній складовій, яка є головною у стрічці. Окрім того, це моє рідне місто, яке приховує багато нерозвіданих таємниць", – коментує генеральний продюсер фільму Сергій Лавренюк.

У фільмі глядач побачить багато екшн-сцен, підготовка до яких часто тривала близько місяця, вимагаючи від акторів постійних репетицій. Також одним з викликів для команди були нічні зйомки, адже більшість подій фільму відбувається саме вночі.

"Я сподіваюся, глядачам сподобається розплутувати цю загадку, а їхні серця битимуться в унісон з подіями фільму. Героям доведеться зіштовхнутися з неабиякими труднощами, тож маю надію, що аудиторія відчує та проникнеться їхніми емоціями", – прокоментував Омрі Роуз.

Український трилер "Еґреґор" створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського Інституту Кіно. У 2021 році він став фільмом-закриттям фестивалю "Молодість". Наразі фільм має доволі непогану оцінку 6,2 бали з 10 на IMDb.

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