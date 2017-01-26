Держкіно покриє третину бюджету українського трилеру "Egregor" режисера Левицького

Як повідомляє прес-служба Держкіно, загальна вартість виробництва фільму – 66,268 млн грн.

Повнометражний художній фільм «Egregor» став одним із переможців ІХ конкурсного відбору Держкіно, отримавши один із найвищих балів. Автори сценарію – Любомир Левицький та Сергій Касторних, продюсер – Сергій Лавренюк.

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Пригодницький трилер з елементами містики зніматиметься в Україні (Київ, Львів), Франції та Німеччині.

За сценарієм, упродовж сотні років два ордени борються за можливість керувати свідомістю людства. Віктор Грабовскі – батько дитини, яку обрали ордени для матеріалізації найпотужнішого у світі егрегора. Щоби знайти свого викраденого сина, Віктору доведеться подолати безліч перешкод.

За словами режисера стрічки Левицького, ідея фільму «Egregor» з’явилася в нього після ознайомлення з дослідженням «ефекту сотої мавпи». Експеримент, проведений Лоуренсом Блером і Лаелом Вотсоном у середині 1970-х, доводив паранормальне швидке поширення інформації суспільству від групи, яка набрала критичну масу – сто осіб.

Виробництво фільму завершиться взимку 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, український фільм «Dustards», що розповідає про мотоподорож Західною Україною, став одним із платинових переможців міжнародної кінопремії International Independent Film Awards в номінації «Документальний фільм».