Англо-американську актрису Емілі Блант визнали рекордсменкою за кількістю ненормативної лексики у кіно.
Читайте такожНазвано найпопулярніші фільми цього року, які вийшли онлайнРезультати відповідного дослідження опублікувало видання Buzz Bingo. В ході нього вивчили понад 3500 сценаріїв фільмів.
Зазначається, що Блант використовувала нецензурні вирази на екрані 81 раз, 33 з них припадають на трилер «Дівчина в поїзді».
Слідом за нею в цьому рейтингу розмістилися Дженніфер Лоуренс з 75 лайками, а замикає трійку «лідерів» Леслі Манн, за якою числиться 70 матюків.
Також до рейтингу увійшли Френсіс МакДорманд (68), Вайнона Райдер (66), Жюлі Дельпі (66), Міла Куніс (65), Крістен Віг (65) та інші.
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