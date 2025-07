Фільм має дві додаткові сцени, тож радимо дочекатися кінця титрів.

Завтра, 24 липня 2025 року, в український прокат офіційно виходить супергеройський фільм "Фантастична 4: Перші кроки" (The Fantastic Four: First Steps), однак в обраних кінотеатрах перші покази відбудуться вже сьогодні, 23 липня.

Події нового фільму від Marvel відбуваються в альтерантивній версії Землі у ретро-футуристичному паралельному всесвіті, натхненному естетикою 1960-х років. Місцеві супергерої "Фантастична четвірка", члени якої набули надзвичайні здібності після польоту в Космос, вже протягом кількох років боронять свою планету. Однако цього разу їм доведеться зіткнутися з пожирачем світів Галактусом і його передвісницею Срібною Серферкою, які хочуть зруйнувати Землю. Втім, пошук рішення, як їм протистояти, буде нелегким для "четвірки", адже також паралельно їм доведеться вирішити моральні дилеми та власні сімейні проблеми.

У цьому кіноперезапуску популярних коміксів головні ролі членів "Фантастичної четвірки" – Ріда Річардса, Сью Сторм, Джонні Сторма та Бена Грімма – отримали Педро Паскаль ("Гладіатор ІІ", серіали "Гра престолів", "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас"), Ванессі Кірбі ("Наполеон", "Фрагменти жінки", франшиза "Місія нездійсненна"), Джозеф Квінн ("Оверлонд", "Гладіатор ІІ", "Тихе місце: День перший", серіал "Дивні дива") та Ебон Мосс-Бахрах (серіал "Ведмідь").

Тим часом, Ґалактуса зіграв Ральф Інесон ("Відьма", "Творець", "Носферату", франшиза "Гаррі Поттер"), а Срібної Серферки – Джулія Гарнер (серіали "Озарк", "Американці", "Вигадана Анна").

Зняв фільм Метт Шекман, який до цього працював над багатьма популярними серіалами, серед яких, "Доктор Гаус", "Фарго", "Хороша дружина", "Гра престолів" і "ВандаВіжн".

Світова прем'єра фільму відбулася 21 липня 2025 року в Лос-Анджелесі.

Наразі на Rotten Tomatoes фільм має 86% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 64 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Тим часом, глядачів цікавить важливе одне питання – чи є у фільмі сцени після титрів та чи варто на них чекати (далі без спойлерів!).

Відповідаємо: так, у фільмі є дві додаткові сцени. Перша робить відсилку на майбутні проекти всесвіту Marvel. І саме її, якщо вірити чуткам у ЗМІ, знімали брати Руссо – вони були режисерами хітових "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення" і вони ж зніматимуть наступні фільми серії "Месники: Судний день" та "Месники: Секретні війни", що вийдуть у 2026 та 2027 роках відповідно.

Тим часом, друга сцена скоріше гумористична і напевно порадує справжніх фанатів всесвіту "Фантастичної четвірки".

