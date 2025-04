В український прокат фільм вийде 24 липня 2025 року.

Кінокомпанія Marvel Studios представила новий трейлер супергеройського фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки" (The Fantastic Four: First Steps), що стане першим фільмом шостої фази "Кінематографічного всесвіту Marvel".

Події фільму відбуваються на Землі у ретро-футуристичному паралельному всесвіті, натхненного естетикою 1960-х. При цьому супергеройська команда "Фантастична четвірка" тут вже представлена після того, як вони отримали свої надприродні здібності. Вони – захисники Землі, яких всі обожнюють. Однак, коли здається, що все складається ідеально, вони постають перед найважчим випробуванням: балансуванням між своїми героїчними обов'язками та сімейними зв'язками. Четвірці доведеться захистити Землю від ненаситного космічного бога Ґалактуса і його загадкової вісниці Срібної Серферки. Але коли план Ґалактуса поглинути планету й усіх її мешканців набуває несподівано особистого характеру, їхня боротьба стає ще запеклішою.

У новій версії "Фантастичної четвірки" роль Ріда Річардса (він же "Містер Фантастик") отримав Педро Паскаль ("Гладіатор ІІ", серіали "Гра престолів", "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас"). Ванесса Кірбі ("Наполеон", "Фрагменти жінки", франшиза "Місія нездійсненна") дісталася роль Сью Сторм (вона ж "Жінка-невидимка"), а Джозефу Квінну ("Оверлонд", "Гладіатор ІІ", "Тихе місце: День перший", серіал "Дивні дива") – роль Джонні Сторма (він же "Людина-факел"). Роль Бена Грімма (він же "Істота") отримав Ебон Мосс-Бахрах (серіал "Ведмідь").

Тим часом, роль Ґалактуса виконав Ральф Інесон ("Відьма", "Творець", "Носферату", франшиза "Гаррі Поттер"), а Срібної Серферки – Джулія Гарнер (серіали "Озарк", "Американці", "Вигадана Анна").

Також у фільмі задіяні Пол Волтер Гаузер ("Я, Тоня", "Круелла", серіал "Чорний птах"), Наташа Ліонн (серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Матрьошка", "Покерфейс"), Джон Малкович ("Небезпечні зв'язки", "Повітряна в'язниця", "Тінь вампіра", серіал "Новий Папа") та інші.

Режисером фільму виступив Метт Шекман, який до цього працював над багатьма популярними серіалами, зокрема, "Доктор Гаус", "Фарго", "Хороша дружина", "Гра престолів" і "ВандаВіжн".

Як повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 24 липня 2025 року.

