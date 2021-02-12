Повернення "крихітки на мільйон" Хіларі Суонк, або Як одна помилка може поламати життя: рецензія на фільм "Фатальна зустріч"

«Крихітка на мільйон» повертається, й цього разу актриса покаже ще одну свою грань, зігравши в ролі фатальної спокусниці-вбивці. А ще – матері, яку позбавили опіки над донькою.

«Я завжди був розумником та завжди був переможцем. Тепер я грав, щоб перемогти», - так починається еротичний трилер з оскароносною актрисою Хіларі Суонк («Крихітка на мільйон», «Хлопці не плачуть») та Майклом Ілі (фільм «Сім життів», серіал «Майже людина»). Й справді, глядач протягом всієї стрічки спостерігає, як головному герою доводиться захищати своє чесне ім’я.Читайте також"Дрібниці" з Вашингтоном, Лето і Малеком: рецензія на детективний трилер

Сюжет фільму «Фатальна зустріч»

На перший погляд може здатися, що сюжетна лінія доволі проста: зразковий сім’янин та кар’єрист один раз піддається спокусі, і його життя йде шкереберть. Та не поспішайте з висновками. Хоча, варто визнати, інколи сюжет «кульгає».

Під час відрядження до Вегаса на тлі сварки з дружиною та підозр у її зраді Деррик (Майкл Ілі) йде на авантюру: знайомиться з дівчиною Вел (Хіларі Суонк) та проводить з нею ніч. Ох, як згодом він шкодуватиме про це.

І в мить, коли головний герой хоче налагодити стосунки з дружиною, він йде на дно: до його дому вдирається незнайомець зі зброєю. За цю справу береться детектив Валері Квінлан - та дівчина з клубу, з якою Деррик зрадив дружині у Вегасі. Чи варто тут пояснювати, які переживання переповнюють чоловіка?

«Я думав, що ми граємо у гру. Тобто те, що відбувається у Вегасі, залишається...» - намагається знайти виправдання Дерек.

Далі все розгортається дуже швидко: за допомогою детектива Деррик дізнається про зраду дружини з його бізнес-партнером. Коп Валері показує йому будиночок на узбережжі, який орендує його дружина для утіх з коханцем. За іронією долі, невдовзі і його дружину, і її коханця знаходять убитими в цьому будинку. Й тінь підозри, звичайно ж, падає на чоловіка.

Й все – репутація, на яку Деррик працював роками, - втрачена. Він – підозрюваний у вбивстві. Та це скоїв не він. Й на убивцю у фіналі фільму теж чекає смерть.

Гра акторів та музика у фільмі «Фатальна зустріч»

Поза сумнівом, гра Хіларі Суонк – ідеальна. Вона з легкістю перевтілюється в образи спортивного копа, матері-психопатки, позбавленої опіки над дитиною, та фатальної спокусниці. І в жодній зі сцен їй віриш. «Те, що бачиш уночі, вдень може мати інший вигляд», - сказала її героїня у фільмі, й ця фраза прекрасно характеризує її саму.

Майкл Ілі теж прекрасно вжився у роль – і зразкового сім’янина, і коханця, який розкаюється, і чоловіка, який втратив друга, дружину та брата.

Музичний супровід фільму потішить любителів «небезпечного» хіп-хопу. Вона обрамлює сцени багатого й грішного життя героїв. А ще, знаєте, забагато у фільмі звуків вистрілів – теж як окреме мистецтво.

Яка ж мораль фільму?

На перший погляд, може здатися, що глядачів стрічки попереджують: одна фатальна помилка може коштувати дуже дорого, навіть життя. Та насправді не все так однозначно: у кінці фільму напрошується висновок, що вміння захистити своє ім’я – ось найкраща характеристика переможця по життю. Й героєві «Фатальної зустрічі» це вдається.

«Фатальна зустріч»: трейлер

Ольга Робейко

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