Після виходу серіалу продажі шахових наборів різко зросли.

Міні-серіал Netflix «Хід королеви» (або «Ферзевий гамбіт», The Queen's Gambit) став причиною сплеску інтересу до шахів у всьому світі.

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Наприклад, житель Торонто Девід Бредлі більшу частину вихідних проводить в напружених шахових матчах зі своєю 15-річною дочкою Зої. Вони годинами можуть сидіти за шахівницею і планувати свої наступні кроки.

За словами Бредлі, Зої ніколи раніше не грала в шахи, але швидко навчилася. Сам же він не грав 15 років. Але як тільки він побачив, як головна героїня серіалу підліток Елізабет Хармон своєю блискучою грою перевернула світ шахів, в якому переважають чоловіки, йому захотілося знову зайнятися грою.

Після виходу серіалу продажі шахових наборів різко зросли. Шахи стали більш популярними ще й у зв'язку з пандемією коронавірусу та необхідністю залишатися вдома.

Серіал «Хід королеви»: що відомо

Американський драматичний міні-серіал, заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса, виданому в 1983 році.

Творцями серіалу виступили Скотт Френк і Аллан Скотт, а головну роль зіграла Аня Тейлор-Джой.

Прем'єра на Netflix відбулася 23 жовтня 2020 року.

Серіал розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, яка прагне стати найбільшим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежностями.

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Автор: Катерина Шварц