Стрічку знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік.

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) про життя дітей на Донбасі під час війни увійшов до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.

Читайте такожУкраїнський фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на фестивалі у СШАПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив асистент режисера фільму Азад Сафаров.

"У Данії школярів 6-9 класів учитимуть розуміння конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму "Віддалений гавкіт собак". Того самого фільму про 9-річного хлопчика Олежка, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом із режисером Симоном Леренгом Вільмонтом і який підкорив світ", - розповів він.

"Європейські діти дивитимуться цей фільм і розумітимуть, із чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживатимуть їм і ставатимуть на їхній бік", - пояснив асистент режисера.

"Віддалений гавкіт собак": що відомо про фільм

Це - стрічка датсько-шведсько-фінського виробництва, яку знімали в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік.

У фільмі йдеться про життя 9-річного хлопчика Олега на лінії фронту і вплив війни на нього.

У 2019 році "Віддалений гавкіт собак" потрапив до короткого списку номінантів на премію Оскар як найкращий документальний повнометражний фільм.

У 2020-му фільм був номінований на Еммі.

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Автор: Ольга Робейко