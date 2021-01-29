Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) про життя дітей на Донбасі під час війни увійшов до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.
Читайте такожУкраїнський фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на фестивалі у СШАПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив асистент режисера фільму Азад Сафаров.
"У Данії школярів 6-9 класів учитимуть розуміння конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму "Віддалений гавкіт собак". Того самого фільму про 9-річного хлопчика Олежка, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом із режисером Симоном Леренгом Вільмонтом і який підкорив світ", - розповів він.
"Європейські діти дивитимуться цей фільм і розумітимуть, із чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживатимуть їм і ставатимуть на їхній бік", - пояснив асистент режисера.
"Віддалений гавкіт собак": що відомо про фільм
- Це - стрічка датсько-шведсько-фінського виробництва, яку знімали в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік.
- У фільмі йдеться про життя 9-річного хлопчика Олега на лінії фронту і вплив війни на нього.
- У 2019 році "Віддалений гавкіт собак" потрапив до короткого списку номінантів на премію Оскар як найкращий документальний повнометражний фільм.
- У 2020-му фільм був номінований на Еммі.
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