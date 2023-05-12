Десята частина культової франшизи вийде в український прокат 18 травня 2023 року.

Американська модель Мідоу Рейн Вокер – єдина дочка зірки "Форсажу" Пола Вокера, який загинув 10 років тому – отримала епізодичну роль в десятій частині легендарної франшизи.

Про це повідомила сама Мідоу в своєму Instagram, показавши кадр з фільму.

"Превью мого камео в Fast X. Перший "Форсаж" вийшов, коли мені був рік! Я виросла на знімальному майданчику, спостерігаючи за своїм татом, Віном, Джорданою, Мішель, Крісом та іншими на моніторах. Завдяки моєму татові я народилася в сім'ї "Форсажу". Я не можу повірити, що зараз я теж буду там. З тими, хто був поруч, щоб побачити, як я росту... Я така щастила, що можу вшанувати спадщину мого батька і розділити це з ним назавжди", – написала модель.

Смерть Пола Уокера

Американський актор і модель Пол Вокер отримав широку популярність завдяки ролі поліцейського Брайана О'Коннора в серії фільмів "Форсаж" про групу вуличних гонщиків. Всього з 2001 по 2013 рік він зіграв у шести частинах культової франшизи, включаючи сьому, зйомки в якій він так і не встиг завершити.

30 листопада 2013 року 40-річний Пол Вокер загинув в автокатастрофі, повертаючись разом зі своїм другом з благодійного заходу. Друг актора, що перебував за кермом Porsche Carrera GT, не впорався з керуванням, машина врізалася в ліхтарний стовп і дерево, й відразу ж загорілася. Поліція встановила, що водій і пасажир загинули на місці аварії.

У Вокера залишилася дочка Мідоу, якій на момент його смерті було 15 років. Саме їй він заповів їй весь свій статок. У 2015 році дівчина заснувала благодійний фонд PaulWalkerFoundation на честь 42-річчя свого батька. Довгий час Мідоу вела непублічний спосіб життя, поки в 2017 році не почала модельну кар'єру.

У 2021 році дочка Пола Вокера вийшла заміж за актора Луї Торнтона-Алланома. До вівтаря замість покійного батька дівчину провів його друг і її хрещений батько – легенда "Форсажу" Він Дизель.

Як повідомляв УНІАН, фільм "Форсаж 10" (Fast X) вийде в український прокат 18 травня 2023 року. У новій частині культової франшизи героям кине виклик Данте Рейес (Джейсон Момоа з "Аквамена" і "Гри престолів") – син бразильського наркобарона Ернана Рейеса, убитого Доменіком Торетто і його командою у фільмі "Форсаж 5" 2011 року. Данте був свідком смерті батька та знищення його злочинної імперії. Втративши все, Данте витратив 12 років на розробку плану помсти Доменіку, щоб забрати у нього найцінніше – родину.

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