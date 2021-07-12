На офіційній сторінці Måneskin з'явився знімок, на якому Даміано постав в жіночій спідній білизні і панчохах в сіточку.

Епатажний фронтмен гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні-2021, Даміано Давид, який нещодавно змінив імідж, постав у нетрадиційному образі.

Зокрема, на офіційній сторінці Måneskin з'явився знімок, на якому Даміано постав в жіночій спідній білизні і панчохах в сіточку. Найімовірніше, в такому образі співак з'явиться в новому кліпі групи на трек I Wanna be Your Slave, що набирає пополярність. Проте, коли саме очікувати прем'єри відеороботи не повідомляється.

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На іншому знімку Даміано постав також в досить епатажному образі. Він позує в ажурному чорному шкіряному корсеті на бретелях і штаях ніжно-бузкового кольору.

На знімках Даміано постав у традиційному для нього макіяжі смокіайз.

Maneskin на Євробаченні-2021

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення-2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею Zitti E Buoni.

Варто відзначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.

Після перемоги в конкурсі популярність групи почала стрімко зростати не тільки в Європі, але і в США.

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Автор: Ірина Погоріла