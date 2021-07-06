Вихід нового кліпу анонсовано в Instagram італійського гурту.

Епатажний фронтмен гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні-2021, Даміано Давид змінив імідж.

У новому образі Даміано постане у кліпі на пісню I Wanna Be Your Slave, яка продовжує підкоряти серця меломанів і верхні рядки чартів по всьому світу.

Саме для нової відеороботи співак змінив зачіску, підстригши волосся. Про це він повідомив у сторіс Instagram.

Вихід нового кліпу також анонсовано в Instagram італійського гурту.

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Maneskin на Євробаченні-2021

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення-2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею Zitti E Buoni.

Варто відзначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекер.

Після перемоги в конкурсі популярність гурту почала стрімко зростати не тільки в Європі, а й в США.

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Автор: Ірина Погоріла