Зірка "Чудо-жінки" зіграє в шпигунському фільмі \ instagram.com/gal_gadot
Зірка "Чудо-жінки", сіквел якої вийде цього місяця, Галь Гадот отримала головну роль в шпигунському фільмі під назвою "Серце з каменю".
Читайте також"Диво-жінка 1984" вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO MaxНовий проект описують як наступника "Місії нездійсненної" і фільмів про Джеймса Бонда, передає 112.ua з посиланням на Deadline.
Над сценарієм працює Грег Рука ("Безсмертна гвардія") і Еллісон Шредер ("Приховані фігури"), а режисером виступить Том Харпер ("Аеронавти").
Будь-які деталі сюжету поки що не розголошуються.
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