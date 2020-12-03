Новий проект описують як наступника "Місії нездійсненної" і фільмів про Джеймса Бонда.

Зірка "Чудо-жінки", сіквел якої вийде цього місяця, Галь Гадот отримала головну роль в шпигунському фільмі під назвою "Серце з каменю".

Читайте також"Диво-жінка 1984" вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO MaxНовий проект описують як наступника "Місії нездійсненної" і фільмів про Джеймса Бонда, передає 112.ua з посиланням на Deadline.

Над сценарієм працює Грег Рука ("Безсмертна гвардія") і Еллісон Шредер ("Приховані фігури"), а режисером виступить Том Харпер ("Аеронавти").

Будь-які деталі сюжету поки що не розголошуються.

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Автор: УНІАН