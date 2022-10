Різдвяний епізод "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" вийде 25 листопада 2022 року на Disney+.

Кінокомпанія Marvel Studios випустила перший трейлер різдвяного випуску "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" (The Guardians of the Galaxy Holiday Special).

Також стало відомо, що різдвяний епізод вийде 25 листопада 2022 року на Disney+.

Судячи з трейлера, команда космічних супергероїв Вартові галактики вирішили повернутися на Землю відсвяткувати Різдво, щоб трохи підняти настрій своєму капітанові Пітеру Квілу, який досі переживає розставання з Гаморою. В якийсь момент Дрекс Руйнівник і Богомолиця вирішують зробити Квілу ще один подарунок, викравши голівудського актора Кевіна Бейкона, який, власне, зіграє у епізоді самого себе.

Зазначимо, жарт про Кевіна Бейкона з'явився ще у першій частині "Вартових галактики" та відсилає до фільму "Вільні" 1984 року, де персонаж актора завдяки музиці та танцям розбурхав сонне містечко. Ймовірно, це був один з останніх фільмів, які Квіл подивився до того, як залишити Землю, пробудивши його любов до танців та музики. Пізніше він неоднаразово згадував Кевіна Бейкона як свого героя.

Режисером спецвипуску став Джеймс Ганн, який зняв усі інші частини "Вартових галактики", а до своїх ролей повернулися більшість акторів з попередніх фільмів франшизи.

Трилогія "Вартові галактики" – що відомо

Перший фільм з серії "Вартові галактики" від Джеймса Ганна вийшов 2014 році. Тоді команду космічних супергероїв сформували злодій Пітер Квіл, він же Зоряний Лицар (Кріс Пратт), бунтівна дочка Таноса Гамора (Зої Салдана), вбивця Дрекс Руйнівник (Девід Батіста), людиноподібний єнот Ракета (Бредлі Купер) та деревоподібний гуманоїд Грут (Він Дізель). Також у фільмі були представлені друга дочка Таноса Небула (Карен Гіллан) та злодій Краглін (Шон Ганн), які неодноразово далі перетиналися з Вартовими Галактики.

Друга частина "Вартових галактики" вийшла у 2017 році, тоді до команди доєдналася ємпатка Богомолиця (Пом Клементьєф).

Також Вартові галактики з'являлися у фільмах "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019) та "Тор: Кохання і грім" (2022).

Третя і завершальна частина франшизи "Вартові галактики" вийде 5 травня 2023 року.

