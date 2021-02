Молода київська група виступатиме на Євробаченні від України.

Go_A (укр. Ґоу_Ей) - це український електрофолк гурт, який виступає у жанрі фолк-рок. Гурт мав виступати за Україну на "Євробаченні 2020", проте через пандемію коронавірусу конкурс минулого року не проводився. На "Євробаченні 2021" Go_A знову представлять нашу країну.

Склад групи:

Катерина Павленко - вокалістка.

Тарас Шевченко - мультиінструменталіст.

Ігор Діденчук - сопілкар.

Іван Григоряк - гітарист.

Історія групи і кращі пісні

У 2011 році у Тараса Шевченка виникла ідея створити гурт, який виконуватиме електронну музику з етнічними мотивами. Він довго не міг знайти однодумців, але у 2012 група представила перший трек - сучасну інтерпретацію української колядки.

У листопаді 2016 року вийшов дебютний альбом групи "Йди на звук", виданий на лейблі "Moon Records". У цьому ж році група представила пісню "Веснянка", яка отримала величезну популярність.

З цією піснею Go_A здобули перемогу в конкурсі "The Best Track in Ukraine", а "Веснянка" понад місяць була на першій сходинці хіт-параду "Kiss FM" і отримала премію "Відкриття року" від радіостанції.

У 2017 році Go_A до Різдва записали свою інтерпретацію пісні "Щедрий вечір", а також брали участь у конкурсі "Фолк-music" на каналі UA: Перший.

У 2020 році група взяла участь у національному відборі на "Євробачення 2020" і пройшла у фінал, отримавши найвищі бали від глядачів і суддів. Група повинна була виступати на конкурсі у 2020 році.

Планувалося, що група виступатиме з піснею "Соловей", проте конкурс скасували через пандемію. Гурт виступить на" Євробаченні 2020", але використовувати ту ж пісню їм не можна.

Для виступу в 2021 році група вибрала пісню "Шум", яка полюбилася багатьом фанатам.

Для конкурсу Go_A представлять оновлений варіант пісні і випустять новий кліп. Конкурс проходитиме в Роттердамі, Нідерланди.

Автор: Катерина Пулатова