Цьогорічний пісенний конкурс стартує у травні.

Пісенний конкурс Євробачення проходить щорічно з 1956 року, але через пандемію коронавірусу шоу 2020 року скасували. Цьогоріч Євробачення таки відбудеться й воно стане вже 65-м за рахунком пісенним конкурсом.

Євробачення 2021 – коли та де проходитиме

Оскільки минулого року Євробачення не було в звичному форматі, то цьогоріч конкурс прийматимуть Нідерланди, адже представник саме цієї країни переміг у шоу 2019 року.

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Проходитиме Євробачення 2021 у нідерландському місті Роттердам. Конкурс стартує 18 травня – тоді відбудеться перший півфінал, 20 травня буде другий півфінал. А вже 22 травня відгримить фінал.

Тема 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишиться без змін – він проходитиме під гаслом Open Up ("Відкривайся"). Незмінними будуть і ведучі шоу – актори, телеведучі та співаки Шанталь Янцен, Ян Сміт і Едсілія Ромблі та влогерка Нікі де Ягер.

Як проходитиме Євробачення 2021

3 лютого Європейська спілка мовників оголосила, що відмовилася від проведення пісенного конкурсу Євробачення 2021 у звичайному форматі. Наразі розглядаються три інші варіанти проведення конкурсу. Невдовзі організатори мають визначитися й повідомити, яким буде остаточний варіант сценарію конкурсу.

Стосовно учасників конкурсу, то кожна країна мала сама вирішити – чи це буде новий артист, чи ті, хто мав взяти участь у конкурсі в 2020 році. Частина країн-учасниць прийняли рішення, що їхні представники виступлять у наступному році, серед них і Україна.

Проте організатори шоу заборонили учасникам виступати цьогоріч із піснею, яку вони підготували на конкурс 2020 року, – виконавці повинні підготувати нові музичні твори.

Залишаються чинними і результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу.

Євробачення 2021: хто представлятиме Україну

Україну на пісенному конкурсі 2021 року представлятиме гурт Go_A, який виграв національний відбір Євробачення 2020 із піснею "Solovey".

Читайте такожУкраїнський гурт Go_A випустив нову пісню з кліпом (відео)Наразі журі в складі Джамали (співачка, переможниця Євробачення-2016), Євгена Філатова (соліст гурту The Maneken, продюсер), Руслана Квінти (музичний продюсер, композитор), Ярослава Лодигіна (член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення) та Дмитра Хоркіна (член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо) обрали нову пісню для Євробачення 2021.

Вибір робили серед трьох пісень - "Шум", "Рано" і "Церковка". Зрештою члени журі вирішили, що саме "Шум" буде ідеальним варіантом для пісенного конкурсу. У березні гурт Go_A планує випустити кліп на цю пісню. Тільки ось сам текст буде дещо оновленим.

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Автор: УНІАН