Режисером стрічки виступив Дерек Драймон.

Компанія Paramount Pictures презентувала офіційний тизер-трейлер до фільму "Губка Боб у кіно: У пошуках квадратних штанів".

"Губка Боб і його друзі з Бікіні Боттом виходять у плавання у своїй наймасштабнішій і абсолютно новій пригоді, яку не можна пропустити", - ідеться у підписі до ролика, опублікованому на YouTube.

Зазначається, що світова прем'єра фільму запланована на 19 грудня 2025 року. В українських кінотеатрах стрічку можна буде побачити 25 грудня.

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"Губка Боб у кіно: У пошуках квадратних штанів" - трейлер

"Губка Боб у кіно: У пошуках квадратних штанів" - сюжет

За сюжетом у новому фільмі, Губка Боб, мріючи стати справжнім героєм, вирішує довести свою відвагу містеру Крабсу і вирушає навздогін Летючому Голландцю, легендарному привиду-пірату.

На нього чекає шалена подорож морськими глибинами, сповнена гумору, небезпек і несподіваних відкриттів. Цього разу він запливе туди, де ще не бував жоден морський губкоподібний сміливець.

Режисером фільму виступив Дерек Драймон ("Губка Боб: Життя на суші", "Губка Боб: Втеча Губки").

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в прокат вийшов один із найочікуваніших супергеройських фільмів - "Супермен".

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