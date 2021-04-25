Вже сьогодні глядачі дізнаються, хто з вокалістів переможе в шоу.

У суперфіналі "Голосу країни-11" глядачі дізнаються ім'я переможця шоу. Сьогоднішній ефір - останній цього сезону.

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"Голос країни-11": де дивитися суперфінал шоу

Трансляцію шоу "Голос країни-11" дивіться у неділю, 25 квітня, о 21:00 на телеканалі 1+1.

"Голос країни-11" фінал: онлайн-трансляція шоу

Хто боротиметься за перемогу в шоу "Голос країни-11"

Зірка інтернету Тьома Паучек в команді Монатіка, "вокаліст-душа" Сергій Лазановський зайняв місце суперфіналіста в команді Дорофєєвої, хлопець з унікальним жіночим голосом Сергій Нейчев побореться за перемогу в команді Олега Винника, а зірка Рівного Юлія Тимочко - в команді Тіни Кароль.

Як пройде фінал "Голосу країни-11"

Останній ефір "Голосу країни" 11 сезон проходитиме в три етапи, під час кожного з яких один з учасників залишатиме шоу. На першому етапі учасники виконуватимуть нові пісні, які вони до цього ще не співали. На другому - дуетну композицію з тренером. На останньому - два фіналісти виконають пісні зі "сліпих прослуховувань".

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко