Перший день "сліпих прослуховувань" на "Голосі країни" запам'ятався глядачам сильними вокалістами.

Цієї неділі на телеканалі "1+1" відбулася грандіозна прем'єра "Голосу країни-11". Перший епізод вийшов напередодні дня народження зіркової наставниці Тіни Кароль, її яскраво привітала команда проекту. Читайте такожВітончена Тіна Кароль показала, як займається у спортзалі (фото)

"Голос країни-11": як минув перший ефір

Перший день "сліпих прослуховувань" на "Голосі країни" запам'ятався глядачам сильними вокалістами. Так, здивував зіркових наставників учасник гурту "Сальто назад" Саша Таб з піснею "О, мамо". Вокаліст пішов у команду MONATIK.

А о 21:00 прямо в знімальному павільйоні "Голосу країни" тренери та ведучі разом з глядачами "1+1" подивилися прем'єрний випуск одинадцятого сезону. Яскраві емоції, жваві обговорення тренерів і ведучих глядачі могли побачити паралельно з телеефіром в прямій трансляції на Facebook і Instagram.

День народження Тіни Кароль

Наприкінці зйомок колеги привітали артистку прямо на сцені, подарувавши квіти, дієтичний морквяний торт і заспівавши разом із залом святкову пісню. Співачка була дуже здивована і, не стримуючи емоцій, так прокоментувала сюрприз: "Голос країни" - це вже мій дім. Я вже не уявляю свого дня народження не на цій сцені".

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко