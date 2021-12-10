На тлі скандалу з Вікторією Сміюхою колишня солістка групи НеАнгели Слава Камінська випустила іронічний трек "АБЬЮЗЕР".

Після успіху пісні SLAVA BOGU співачка Слава Камінська вирішила не зраджувати своєму стилю і продовжити музичну лінію новою композицією.

Як каже сама артистка, вона планувала видати альбом, але в силу обставин, що сталися, вирішила порадувати шанувальників треком "про наболіле".

Читайте такожРепер Оксімірон випустив перший за шість років альбом"Абьюзер" - це історія з особистого життя Слави і її психологічний маніфест проти будь-якого роду обмежень у відносинах. Попри веселий настрій пісні, артистка вважає цей трек особистим і навіть автобіографічним.

"Більшість людей вважають, що некоректні висловлювання колишньої колеги - це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов тільки завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання "Головний абьюзер країни", але, крім назви, в цій пісні немає нічого спільного з вищезгаданою жінкою", – говорить Слава.

Нагадаємо, раніше Біллі Айлиш випустила новий кліп про депресію після розставання.

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Автор: Діана Могилєвич