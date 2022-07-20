У світовий прокат фільм має вийти 14 жовтня 2022 року.

Вийшов перший трейлер 13-ї частини культової кінофраншизи в жанрі слешер "Хеллоуїн закінчується" (Halloween Ends), яка повинна завершити цю кіносерію.

Події фільму розгортатимуться відразу після попередньої частини "Хеллоуїн вбиває", що вийшла на екрани восени 2021 року.

Як і в попередній частині, в центрі сюжету опиниться перша жертва маніяка-вбивці Майкла Майерса, що вижила, Лорі Строуд з фільму 1978 року у виконанні Джеймі Лі Кертіс, яка повернулася у франшизу в 2018 році. Боротися з невбиваним психопатом їй знову допоможуть дочка Карен (Джуді Грір) і онука Еллісон (Енді Метічак). Також в частині сцен знімається Нік Кастл, який втілив на екрані Майкла Майерса у фільмах 1978, 2018 і 2021 років.

У світовий прокат фільм повинен вийти 14 жовтня 2022 року.

На даний момент продюсери франшизи відзначають, що майбутній фільм має завершити слешер-кіносерію "Хеллоуїн", що виходить під керівництвом Blumhouse Productions. Проте, повністю ймовірність продовження франшизи вони не відкидають.

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