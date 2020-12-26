Зйомки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували.

Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.Читайте такожУчасник шоу "Холостячка" прокоментував скандал на проекті

Також чоловік займається спортом, любить екстрим. Про це повідомили у прес-службі СТБ.

"Я не уявляю свого життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності", – говорить "холостяк".

Як розповів Михайло, на проект він прийшов по кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.

Зйомки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий проекту — Григорій Решетник. Прем'єра відбудеться в березні 2021 року.

"Холостячка": хто переміг у шоу, кого обрала Ксенія Мішина

У фіналі шоу "Холостячка" й Еллерт, і Тригубенко подарували Ксенії обручку, але відповіла вона на освідчення лише одному чоловікові. Таким чином, переможцем проекту став Олександр Еллерт.

"Я не можу прийняти твою пропозицію. Пробач", - сказала Мішина Тригубенку.

"Я тебе теж кохаю. І "так", - відповіла Ксенія Еллерту.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН