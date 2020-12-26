Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.Читайте такожУчасник шоу "Холостячка" прокоментував скандал на проекті
Також чоловік займається спортом, любить екстрим. Про це повідомили у прес-службі СТБ.
"Я не уявляю свого життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності", – говорить "холостяк".
Як розповів Михайло, на проект він прийшов по кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.
Зйомки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий проекту — Григорій Решетник. Прем'єра відбудеться в березні 2021 року.
"Холостячка": хто переміг у шоу, кого обрала Ксенія Мішина
У фіналі шоу "Холостячка" й Еллерт, і Тригубенко подарували Ксенії обручку, але відповіла вона на освідчення лише одному чоловікові. Таким чином, переможцем проекту став Олександр Еллерт.
"Я не можу прийняти твою пропозицію. Пробач", - сказала Мішина Тригубенку.
"Я тебе теж кохаю. І "так", - відповіла Ксенія Еллерту.
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