В останній момент "холостяк" передумав відправляти додому одну з учасниць.

У 8 випуску шоу "Холостяк-11" головний герой Михайло Заливако заявив, що на церемонії троянд відправить додому одразу двох учасниць. Він назвав це складним рішенням.

Церемонія троянд: шоу "Холостяк-11" випуск 8

Першою троянду Міша вручив Анні. "Я був з тобою абсолютно іншим, таким я ще ні з ким не був. Подібних відчуттів у мене ще ні з ким не було. Я сподіваюся, мені вистачить з тобою повітря", - сказав "холостяк".

"Холостяк" був здивований зізнанням Розалі у почуттях. "Ця троянда твоя", - залишив Заливако дівчину в проекті.

Наступною свою троянду отримала Джесіка, Михайло помітив, що вона змінилася, стала спокійнішою. "Захотіла по-іншому показатися Міші", - сказала дівчина. Крім того, вона сказала, що у неї є до нього почуття.

Даші Михайло сказав, що вона залежить від думки батьків. Та все ж вручив їй троянду. "Даша мені справді подобається", - сказав "холостяк".

"Дратує, що мені постійно доводиться тобі доказувати, що ти мені небайдужа... Дозволь, я тебе проведу", - сказав Михайло Юлі "зайці". Тож вона другою у цьому випуску мала залишити проект.

Дівчина попросила вибачення у Заливака, коли він її проводив до авто, й пообіцяла виправитися, розплакалася. Тому Михайло залишив її у проекті.

"Ця троянда твоя. І це останній шанс", - додав "холостяк".

"Холостяк-11" випуск 8: хто залишив шоу 23.04.2021

"Для мене важлива легкість у спілкуванні, яка є між нами... Але це не єдине, що мені потрібне у стосунках. Тому більше, ніж дружба, між нами не буде. Тому я тебе проведу", - сказав Міша Тані. Таким чином, дівчина залишила шоу.

Тетяна - дизайнер інтер'єрів із Чернігова, дівчині 24 роки.

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Автор: Ольга Робейко