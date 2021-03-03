Прем'єра російського шоу відбудеться 14 березня.

Український шоумен Микита Добринін став ведучим російського шоу "Холостяк".

Читайте також"Холостяк": названо дату прем'єри нового сезонуПро це повідомляється на Instagram- сторінці проекту.

Прем'єра російської версії шоу "Холостяк" на каналі ТНТ відбудеться 14 березня. Головний герой нового сезону - репер Тіматі.

"Ведучим нового сезону шоу "Холостяк" стане колишній український "холостяк" Микита Добринін", - йдеться у повідомленні.

"Відомий український шоумен, теле- й радіоведучий Микита Добринін зміг знайти своє кохання в українській версії шоу "Холостяк", а в новому сезоні проекту на ТНТ поділиться своїм досвідом з Тіматі", - пишуть в Instagram російської версії шоу.

Добринін ще не прокоментував участь у проекті на каналі країні-агресора.

Тіматі та його позиція щодо України

Тіматі в жовтні 2014 року заявив, що вважає розвал СРСР великою помилкою, а те, що відбувається в Україні, сприймає, "як у родині, де молодший брат важко запив або сів на наркотики".

У липні 2015 року одеський клуб скасував концерт співака Тіматі, який підтримує російську агресію.

Український "холостяк" Микита Добринін

Микита Добринін був учасником українського шоу "Холостяк-9". Переможницею проекту стала Даша Квіткова. Пара одружилася після шоу. Зараз подружжя чекає на народження первістка.

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Автор: Ольга Робейко