Крім телебачення Монтегю також зробив успішну кар'єру на сцені.

Зірка серіалів "Метелики" і "Доктор Хто" британський актор Брюс Монтегю помер у віці 83 років.

Повідомлення про смерть актора підтвердив його агент, передає Ехргеѕѕ.

Агентство талантів Belfield and Ward також підтвердило цю новину в своїй заяві, написавши: "Нам дуже сумно повідомляти, що славний Брюс Монтегю помер. Такий джентльмен, якого буде дуже не вистачати. Який талант і яка кар'єра на сцені і на екрані! Відпочивай, люба людино!".

Чим відомий Брюс Монтегю

Актор Брюс Монтегю найбільш відомий роллю Леонарда Данна в ситкомі BBC Two "Метелики", який транслювався з 1978 по 1983 рік.

У 2000 році він знявся в якості запрошеної зірки в аудіопригоді Доктора Хто "Машина геноциду", а в наступному році разом з Полом МакГанном знявся в оповіданні Доктора Хто "Меч Оріона". У 2015 році він з'явився в якості гостя в "Холліокс" в ролі Дерека Клафа.

Брюс Монтегю також зробив успішну кар'єру на сцені, зігравши кілька ролей у Вест-Енді.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня померла українська телеведуча і актриса Руслана Писанка. Їй було 56 років. Як пізніше повідомив її чоловік, вона боролася з онкологією.

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