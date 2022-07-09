Знаменитому актору було 64 роки.

Помер американський актор, зірка телесеріалу "Твін Пікс" Ленні фон Долен. Йому було 64.

Про смерть актора повідомила його сестра Кетрін у Facebook. При цьому причину смерті актора вона не повідомила.

"5 липня світ втратив чудову людину. Він завжди у всьому лідирував: чи це захоплива розмова, чи акторське мистецтво чи подорож у нові місця. Він любив добре посміятися. Він продовжує свій духовний шлях", - написала вона.

Хто такий Ленні фон Долен

Ленні фон Долен народився 22 грудня 1958 року в Огасті, Джорджія.

Найбільшу популярність актор отримав завдяки ролі Гарольда Сміта в серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс". Ленні фон Долен також зіграв одного зі лиходіїв у фільмі "Один дома-3", а нещодавно з'явився в серіалі Сета МакФарлейна "Орвілл".

Серед картин з його участю також відомі "Флеш", "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи" та інші.

Серіал "Твін Пікс"

Прем'єра серіалу відбулася 8 квітня 1990 року у США. Дія серіалу відбувається у вигаданому містечку Твін Пікс на північному заході штату Вашингтон поряд із канадським кордоном. Основна сюжетна лінія серіалу у перших 16 серіях — історія розслідування спеціальним агентом ФБР Дейлом Купером шокуючого вбивства старшокласниці Лори Палмер у містечку Твін Пікс.

Прем'єра зібрала біля телеекранів 8,15 млн глядачів. Тоді вийшли 30 серій, розбиті на два сезони.

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