Причина смерті актора не повідомляється.

Американський актор Джеймс Каан помер у віці 82 років.

"З величезним сумом повідомляємо Вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Сім'я цінує прояви любові і щирі співчуття, але просить вас поважати її приватне життя в цей важкий час", - йдеться в повідомленні на сторінці актора в Twitter.

Актор найбільш відомий за роллю Сантіно Корлеоне у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько". Крім цієї стрічки Каан запам'ятався за такими фільмами, як "Мізері", "Люди дощу" (1969), "Гравець" (1974) і "Злодій" (1981).

Джеймс Каан

Актор народився 26 березня 1940 року в Нью-Йорку в сім'ї єврейських іммігрантів з Німеччини. У 1963 році він дебютував у кіно у фільмі Біллі Уайлдера "Ніжна Ірма".

За роль старшого сина дона Віто Корлеоне актор був номінований на премії "Оскар" і "Золотий глобус".

Фільм "Хрещений батько"

Фільм" Хрещений батько ", що розповідає про злочинний бізнес сім'ї Корлеоне, був знятий Френсісом Фордом Копполою в 1972 році. У головних ролях знялися Марлон Брандо і Аль Пачіно. Фільм отримав три премії "Оскар". Пізніше вийшли ще дві серії "Хрещеного батька". Довгий час перша частина епопеї залишалася найкасовішим фільмом.

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