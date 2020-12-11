Актор дебютував у цій ролі майже 40 років тому.

Кінокомпанія Disney підтвердила, що 78-річний голлівудський актор Харрісон Форд вп'яте зіграє роль шукача пригод Індіани Джонса.

Читайте такожНовий фільм про Індіану Джонса зніме не Спілберг: названо ім'я режисераІнформація про це розміщена в Twitter Disney.

Раніше про це повідомляла Кетлін Кеннеді президент компанії Lucasfilm, яка займеться зйомками фільму.

Як відомо, актор Харрісон Форд дебютував у цій ролі, майже 40 років тому в 1981 році в картині «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега». Потім він зіграв у наступних трьох епізодах серії в 1984, 1989 і 2008 році.

Новий фільм про Індіану Джонса: що відомо

Режисером фільму стане Джеймс Менгольд («Ford проти Ferrari»).

Прем'єра картини запланована на липень 2022 року.

Новий фільм стане останнім у франшизі.

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Автор: УНІАН