Харрісон Форд ще раз зіграє Індіану Джонса / фото twitter.com/Mercy_Simba
Кінокомпанія Disney підтвердила, що 78-річний голлівудський актор Харрісон Форд вп'яте зіграє роль шукача пригод Індіани Джонса.
Читайте такожНовий фільм про Індіану Джонса зніме не Спілберг: названо ім'я режисераІнформація про це розміщена в Twitter Disney.
Раніше про це повідомляла Кетлін Кеннеді президент компанії Lucasfilm, яка займеться зйомками фільму.
Як відомо, актор Харрісон Форд дебютував у цій ролі, майже 40 років тому в 1981 році в картині «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега». Потім він зіграв у наступних трьох епізодах серії в 1984, 1989 і 2008 році.
Новий фільм про Індіану Джонса: що відомо
- Режисером фільму стане Джеймс Менгольд («Ford проти Ferrari»).
- Прем'єра картини запланована на липень 2022 року.
- Новий фільм стане останнім у франшизі.
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