Дата прем'єри картини поки не повідомляється.

Ітан Хоук зіграє головну роль у військовому трилері Абеля Феррари під назвою"нулі і одиниці".

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У стрічці також зіграють Христина Кіріак і Філ Нілсон. Зйомки стартують в Італії вже Цього місяця, передає 112.ua з посиланням на variety.

"Я з нетерпінням чекаю початку зйомок наступного тижня. Оскільки сценарій був написаний під час пандемії і з розрахунком на поточні обставини, виробничий процес буде безпечний для учасників", - зазначив режисер Абель Феррара.

Дата прем'єри картини поки не повідомляється.

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Автор: УНІАН