Ітан Хоук зіграє головну роль у військовому трилері Абеля Феррари під назвою"нулі і одиниці".
Читайте такожЗ'явився дубльований трейлер фільму "Тесла" з Ітаном Хоуком в головній ролі (відео)Актор зіграє Джей Джея - американського солдата, замкненого в Римі під час військового локдауну. З вибуху Ватикану починається шлях героя до боротьби з незнайомим ворогом, який загрожує всьому світу.
У стрічці також зіграють Христина Кіріак і Філ Нілсон. Зйомки стартують в Італії вже Цього місяця, передає 112.ua з посиланням на variety.
"Я з нетерпінням чекаю початку зйомок наступного тижня. Оскільки сценарій був написаний під час пандемії і з розрахунком на поточні обставини, виробничий процес буде безпечний для учасників", - зазначив режисер Абель Феррара.
Дата прем'єри картини поки не повідомляється.
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