Фільм мав вийти у 2026 році, проте реліз перенесли на грудень 2027-го.

Британський актор Ієн Маккеллен натякнув, що у новому фільмі з франшизи "Володар перснів" під назвою "Полювання на Голума" можуть повернутися знайомі обличчя.

Під час панелі на фестивалі "For Love of Fantasy" у Лондоні, фрагменти якого опублікували у мережі, актор розповів, що у стрічці з’являться персонажі Гендальф і Фродо:

"Я чув, що буде ще один фільм, дія якого відбуватиметься у Середзем’ї, і зйомки стартують у травні. Його зніматиме Голум, і він буде присвячений Голуму. Розкрию два секрети про кастинг: у фільмі буде персонаж на ім’я Фродо і ще один - на ім’я Гендальф. А далі мої вуста зачинені!".

Хоча актор не уточнив, чи саме він повернеться до ролі чарівника, а Елайджа Вуд - до образу гоббіта, обидва були присутні на заході разом з іншими зірками "Володаря перснів: Шоном Астіном, Домініком Монаганом, Біллі Бойдом та Джоном Ріс-Девісом.

Володар перснів: Полювання на Голлума

Фільм "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" зосередиться на історії Голлума, загадкового створіння, чия доля нерозривно пов’язана з Перснем.

Режисером картини виступає Енді Серкіс, відомий за роллю Голума у попередніх трилогіях. Він не лише поставить стрічку, а й знову втілить культового персонажа на екрані.

Проєкт є частиною нової хвилі адаптацій Джона Толкіна, над якими працює студія Warner Bros. та New Line Cinema. Це перша велика кінокартина після трилогій "Володар перснів" і "Гобіт", що вийдуть під брендом Middle-earth Enterprises.

Очікується, що фільм розширить знання про Середзем’я, зосереджуючись на пошуках і внутрішній драмі Голума, а також поверне частину улюблених персонажів франшизи.

