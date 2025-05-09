Новий фільм від творців "Конотопської відьми" вийде в український прокат 1 жовтня 2025 року.

Кінокомпанія FILM.UA Group показала перший тизер антирадянського зомбі-горору "Каховський об'єкт".

Одночасно стало відомо, що новий фільм від творців "Конотопської відьми" вийде в український прокат 1 жовтня 2025 року, приурочений до Дня захисників та захисниць.

Події фільму відбуваються після підриву Каховської дамби російською армією. За сюжетом, загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях, і наслідки цих дослідів все ще знаходяться в бункері у вигляді напівживих трупів солдатів радянської армії. Тепер, щоб вижити і врятувати країну від нової загрози, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному.

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Режисером фільму виступив Олексій Тараненко, відомий за фільмом "Я працюю на цвинтарі".

Команда проєкту наголошує, що фільм у жорсткій формі деромантизує "совок" та прагне остаточно позбутися його в житті українців. Ідеї відокремлення від російських наративів та боротьбі зі злом сучасності присвячена вся лінійка горорів FILM.UA "Кіногероїні темних часів".

"Коли вони лізуть звідусіль зі своєю романтизацією комуністичних часів, ностальгують за "совком", брендують серпом з молотом одяг, чіпляють піонерські галстуки на шиї, коли той гімн терористичної держави (який власне покладений на музику "союза нєрушимого") інколи пролазить і на наші вулиці, коли вони з пієтетом розказують про "дєдушку лєніна", то ми заради майбутнього маємо стояти на варті і не впускати те недогниле зло минулого у своє життя, чого так прагне бункерний головнокомандувач. Тож, у день "побєдобєсія" нехай у зомбованих підгорить там на параді", – коментує рішення показати тизер фільму саме 9 травня його продюсерка Ірина Костюк.

Зйомки фільму стартували у березні 2025 року з символічного ритуалу розбиття бюсту Леніна. Усього фільмували півтора місяці у Києві на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів.

Особливу увагу творці приділили живим мерцям – одночасно у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створили 100 унікальних образів. Для цього використовували різні техніки: маски, накладки та спеціальний грим.

Cпівтворцями образів головних героїв та героїні стали самі актори/акторка. Головна героїня Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими жінками-військослужбовицями та є їх збірним образом. Тим часом, актор-військовий Володимир Ращук зізнався, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл – це була одна з обов'язкових умов участі акторів у проєкті.

"Коли я прочитав сценарій, я зрозумів, що тут має бути злагоджений підрозділ, який має все розуміти з півслова. Я розумію, що для кіноспільноти ця правда не дуже важлива, вони можуть забити на це. Для мене це принципові речі. Тоді ми домовилися, що спочатку я, а потім залучив своїх побратимів, інструкторів, – робимо вишкіл. І можу сказати, що я досягнув свого: військову правду переважно вдалося зберегти", – розповів актор-військовий Володимир Ращук.

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