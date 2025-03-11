В український прокат фільм під назвою "Каховський об'єкт" вийде вже восени 2025 року.

Українська кінокомпанія FILM.UA Group розпочала зйомки повнометражного фільму "Каховський об'єкт", що стане наступним проектом у лінійці горорів про "Кіногероїнь темних часів" після минулорічного хіта "Конотопська відьма", що зібрав у локальному прокаті 57 млн грн.

Як повідомили в прес-службі кінокомпанії, над новим фільмом працює та ж команда, що створювала "Конотопську відьму" – продюсерка Ірина Костюк, виконавча продюсерка Олександра Лозинська та сценарист Ярослав Войцешек.

Події фільму відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Після підриву Каховської дамби загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, виявленого на дні водосховища, в якому під час холодної війни Радянський Союз проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще знаходяться у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тепер, щоб вижити, українцям треба перемогти радянських зомбі, власний страх, а також подолати внутрішні суперечки та довіритися один одному.

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"Кіногероїні темних часів" – це українські супергероїні з різними надсилами, що притаманні тільки українським жінкам, які борються з сучасним злом. Конотопська відьма – з рашистськими окупантами, а Мара з "Каховського об'єкту" кидає виклик ще масштабнішому злу – тоталітарному режиму комуністичного минулого, куди наразі хоче втягнути весь світ наш ворог, романтизуючи "ностальгію за совковим минулим" та вбиваючи комуністичні наративи в голови своїм "зомбованим" співвітчизникам. Кожна з героїнь – це прообраз боротьби України за свободу і справедливість. Вони відчайдушні, чесні і з непоборним наміром захистити своє", – розповіла продюсерка Ірина Костюк.

Як пояснюють творці фільму, головна героїня Мара – це збірний образ українських жінок-військових. Прототипами стали поетеса, волонтерка та бойова медикиня Ярина Чорногуз, бойова медикиня Оксана Струм, пресофіцерка Нава та санітарка-інструкторка Мар"яна "Мара" Нечипоренко. Для того, щоб зіграти Мару, актриса Марина Кошкіна пройшла військову підготовку і вчилася поводитися зі зброєю.

"Я вперше втілюю образ військової і це дуже відповідально. Коли я дивлюся на наших жінок-військових, у мене не виникає іншого слова, крім супергероїня. Вони круті. Моя задача створити таку героїню, щоб вона була крута і надихала наших людей далі підтримувати одне одного там, де вони є, – кожен на своєму місці", – розповідає Кошкіна.

Головну чоловічу роль виконав актор-військовий Володимир Ращук ("Чорний ворон", "Конотопська відьма"). Також одного з героїв-військових зіграв Олександр Яцентюк ("Памфір"), а складні ролі зомбі серед інших на себе взяли Ірина Кудашова ("Смак свободи") та Андрій Жила.

Режисером фільму виступив Олексій Тараненко, відомий за фільмом "Я працюю на цвинтарі".

Зйомки картини відбуватимуться протягом березня та квітня в Києві на кіностудії FILM.UA та інших локаціях, а вже восени 2025 року "Каховський об'єкт" вийде в широкий український прокат.

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