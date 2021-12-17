У новому кліпі гурту присутнє трохи містики.

Український гурт KAZKA випустив кліп на пісню "Автовідповідач", в якому розповідається про болісне розставання з коханою людиною.

Відео знято в найкращих традиціях роуд-муві: тут є і ретро-автомобіль, і дивні попутники, і дорожні пейзажі, і несподівані сюжетні повороти, і навіть містика. Загалом це історія про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, попри відстань, чомусь не вдається.

Читайте такожОголошено номінантів премії YUNA-2022"Це своєрідна сповідь. Про втрачену любов, страхи, вміння прощати і магічний зв'язок між людьми, який майже неможливо зруйнувати", - сказала солістка гурту Олександра Заріцька.

"Стильне відео, мелодія чіпляє і не відпускає – супер", "Це щось неймовірне", "Які ви красиві, танець класний. Вийшло на відмінно", "Така мила, голос оксамитовий", - пишуть шанувальники в коментарях під відео.

До слова, гурт KAZKA подовжує розбудовувати свій метавсесвіт KAZKA SVIT, де музика живе поруч із іншими креативними проєктами. Ба більше, нещодавно гурт KAZKA став одним із перших музичних проєктів у світі, що анонсував вихід власної валюти – KAZKA COIN, яка "оживе" 1 березня 2022 року, в день 5-річчя гурту.

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька в бікіні похвалилася неймовірними результатами схуднення.

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Автор: Діана Могилєвич