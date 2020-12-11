Відомий південнокорейський режисер отримав безліч престижних нагород.

Південнокорейський режисер і сценарист Кім Кі Дук помер від коронавірусу у віці 59 років. УНІАН згадує, чим прославився і які фільми зняв видатний корейський режисер.

Біографія Кім Кі Дука

Майбутній режисер народився в маленькому південнокорейському селі в небагатій родині в 1960 році. Незабаром його сім'я переїхала до столиці, де Кім з юності працював на заводі, а потім відслужив в армії. Після армії він працював у церкві для незрячих людей, де пробудилася його пристрасть до творчості. У 1990-1992 роках у тридцятирічному віці він поїхав до Франції, де вивчав мистецтво.

У 1993 році Кім Кі Дук отримав нагороду Інституту сценаристів за сценарій до фільму "Художник і злочинець, засуджений до смерті". У віці 36 років в 1996 році років він зняв свій перший фільм за своїм же сценарієм "Крокодил". Фільм розповідав про долю кримінальника на прізвисько Крокодил, який живе під мостом разом з бездомним старим. Крокодил рятує красиву потопельницю, але лише для того, щоб сексуально експлуатувати її.

Ця картина представила особливості художнього стилю Кім Кі Дука: поєднання краси і лірики з жорстокістю, конфліктами і темними сторонами людини. Наступними фільмами режисера стали картини "Дикі тварини" (1997), "Готель "Пташина клітка" (1998), "Острів", "Реальна вигадка" (2000). Його фільми були відомі великою кількістю сцен жорстокості і насильства, а героями часто ставали нещасні і знедолені люди.

У 2003 році зняв відому художню драму "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна", який отримав кілька престижних нагород. У 2004 представив романтичну драму "Порожній будинок" про нещасливе кохання. Однією з найвідоміших картин актора стала кримінальна драма "П'єта" 2012 року, яка отримала приз Венеціанського кінофестивалю і стала відомою у всьому світі.

Фільми актора були дуже відомі у світі, а сам Кім Кі Дук був одним з найзнаменитіших корейських режисерів і сценаристів. Однак на батьківщині він не отримав слави.

Мене знають як людину, яка представляє корейський кінематограф за кордоном. Але особливою популярністю мої фільми не користуються. Співвітчизники не дивляться їх, а якщо і дивляться, то, по-моєму, нічого не розуміють. Більшість обурюється - їм здається, що мої фільми показують світу погані сторони нашого суспільного устрою.

Кім Кі Дук помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 59 років. Режисер під час смерті перебував у Латвії, де він хотів купити нерухомість.

Повна фільмографія Кім Кі Дука

2019 - Розчинятися

2018 - Людина, місце, час і знову людина

2018 - Хто є бог?

2016 - Сітка

2013 - Мебіус

2012 - П'єта

2011 - Аріран

2008 - Мрія

2007 - Зітхання

2006 - Сас

2004 - Самаритянка

2003 - Весна, літо, осінь, зима... і знову весна

2001 - Поганий хлопець

2001 - Адреса невідома

2000 - Острів

1998 - Готель "Пташина клітка"

1997 - Дикі тварини

1996 - Крокодил

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Автор: Катерина Пулатова