Смерть Кім Кі Дука підтвердила його перекладачка Дар'я Крутова.

У Латвії від ускладнень COVID-19 помер південнокорейський кінорежисер Кім Кі Дук.

Читайте такожПомер футбольний тренер, який виводив збірну Аргентини у фінал чемпіонату світуПро це пише Delfi.

Як розповів директор ArtDocFest/Rīga Віталій Манський, Кім Кі Дук приїхав до Латвії 20 листопада. За неофіційною інформацією, він планував придбати будинок в Юрмалі і оформити посвідку на проживання.

На заплановану зустріч режисер не з'явився і починаючи з 5 грудня не виходив на зв'язок. Його колеги підняли тривогу і почали пошук по лікарнях.

Віталій Манський повідомив, що сьогодні з'явилася інформація про те, що режисер помер у лікарні о 1:20 від ускладнень COVID-19. Смерть Кім Кі Дука, за словами Манського, підтвердила його перекладачка Дар'я Крутова.

Кім Кі Дук народився в 1960 році в південнокорейській провінції Кенсан-Пукто. Його режисерський дебют відбувся в 1996 році з фільмом «Крокодил». Режисер став лауреатом Каннського, Венеціанського та Берлінського кінофестивалів. Нагородами відзначені його фільми «П'єта» (2012 рік), «Порожній будинок» (2004), «Аріран» (2011) і «Самаритянка» (2004).

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Автор: УНІАН