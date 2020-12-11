У Латвії від ускладнень COVID-19 помер південнокорейський кінорежисер Кім Кі Дук.
Читайте такожПомер футбольний тренер, який виводив збірну Аргентини у фінал чемпіонату світуПро це пише Delfi.
Як розповів директор ArtDocFest/Rīga Віталій Манський, Кім Кі Дук приїхав до Латвії 20 листопада. За неофіційною інформацією, він планував придбати будинок в Юрмалі і оформити посвідку на проживання.
На заплановану зустріч режисер не з'явився і починаючи з 5 грудня не виходив на зв'язок. Його колеги підняли тривогу і почали пошук по лікарнях.
Віталій Манський повідомив, що сьогодні з'явилася інформація про те, що режисер помер у лікарні о 1:20 від ускладнень COVID-19. Смерть Кім Кі Дука, за словами Манського, підтвердила його перекладачка Дар'я Крутова.
Кім Кі Дук народився в 1960 році в південнокорейській провінції Кенсан-Пукто. Його режисерський дебют відбувся в 1996 році з фільмом «Крокодил». Режисер став лауреатом Каннського, Венеціанського та Берлінського кінофестивалів. Нагородами відзначені його фільми «П'єта» (2012 рік), «Порожній будинок» (2004), «Аріран» (2011) і «Самаритянка» (2004).
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