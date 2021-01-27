Новий трилер з Розамунд Пайк "Аферистка" очікується в українських кінотеатрах вже 19 лютого.

Білявій красуні-британці Розамунд Пайк 27 січня виповнюється 42 роки, і за плечима в неї неймовірна кар'єра в кіно.

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Ще у 2002 році вона була "злою дівчиною Бонда" (вибачайте за спойлер) в останньому фільмі за участю Пірса Броснана "Помри, але не зараз". У 2005 році - старшою сестрою сімейства Беннет з "Гордості та упередження". Але жодна з її ранніх ролей не спромоглися передати весь талант і магнетизм Розамунд. Поки не вийшла книга Гілліан Флінн "Загублена", а Девід Фінчер не знайшов в акторці свою ідеальну "Емі Данн".

Цієї зими Пайк повертається до свого коронного амплуа холодної блондинки з ідеальним планом і недобрими думками в трилері з присмаком сатири "Аферистка". Тож в нас є цілих два приводи разом з "Вольга Україна" згадати найкращі ролі в кар'єрі сьогоднішньої іменинниці.

"Загублена" - Емі Данн, 2014 рік

Після сенсаційного успіху трилера Девіда Фінчера про Розамунд Пайк заговорив весь світ. І ніхто не розумів - як таке було можливо, що актриса раніше постійно залишалася на других ролях. Її харизма і тонкість гри привели Пайк прямо на червону доріжку премії "Оскар". Статуетка їй, на жаль, не дісталася, а ось любов глядачів - так. І це незважаючи на те, що вона зіграла вкрай суперечливого і, за фактом, негативного персонажа. Зате зробила це дуже яскраво.

"Сполучене королівство" - Рут Вільямс Кхама, 2016 рік

В історичній драмі про кохання спадкоємця престолу африканської Ботсвани Серетсе Кхами та британки Рут Вільямс партнером Розамунд став інший британець Девід Ойєлово. Удвох вони переконливо зіграли одну з найвідомиших історій забороненого кохання в англомовному постколоніальному світі. І те, якою Розамунд зобразила Рут Вільямс Кхама - віриш, що героїня не могла полюбити негідника. Як-не-як, а Серетсе відмовився від престолу, організував партію, виграв вибори і створив одну з найстабільніших країн Африканського континенту.

"Приватна війна" - Мері Колвін, 2018 рік

Ще одна реальна героїня в послужному списку Розамунд Пайк. Військовий кореспондент Мері Колвін - одна з найвідоміших журналістів свого часу. Вона пройшла всі військові кампанії останніх десятиліть, які велися в Азії і на Близькому Сході, втратила око, але не втратила хватку і рішучість розповідати про війну правду, за що багато хто її не любив. Розамунд Пайк малює портрет жінки небездоганної, зате - неймовірної. За що й отримала номінацію на "Золотий глобус". На жаль, байопік про Мері Колвін - це посмертне кіно, адже знаменита журналістка загинула в Сирії під час бомбардувань Холмса в 2012-му році.

"Небезпечний елемент" - Марія Склодовська-Кюрі, 2019 рік

Здається, що сильна воля і рішуча подача Розамунд Пайк настільки вражає світове кіно, що режисери і продюсери не можуть не запропонувати акторці ще одну роль в байопіку про екстраординарну жінку. Тепер прийшла черга великої науковиці і лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі. Розамунд грає в фільмі не функцію, а живу людину. При цьому і не соромиться, намагаючись "олюднити генія" і "наблизити її до народу". Геній - теж людина і цю зрозумілу аксіому Пайк видає в блискучому акторському виконанні.

"Аферистка" - Марла Грейсон, 2021 рік

Новий трилер з Розамунд Пайк "Аферистка" очікується в українських кінотеатрах вже 19 лютого. Проти героїні Розамунд, розважливого і харизматичного юриста, виступить загадкова людина, що знаходиться поза рамками закону, у виконанні зірки "Гри престолів" Пітера Дінклейдж. А компанію їм складуть Ейса Гонсалес, Кріс Мессіна та лауреатка двох премій "Оскар" Даян Віст.

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Автор: УНІАН