Стрімінговий сервіс Netflix вирішив продовжити на третій сезон серіал"Ключі Локків".
Про це йдеться в повідомленні на сторінці сервісу в Twitter.
"Шанувальники "Ключів Локків", у акторського складу є для вас новини: серіал продовжили на третій сезон! Але спочатку в 2021 році вийде 2-й сезон!" – відзначили у Netflix, опублікувавши фото акторів шоу з буквами, які складають напис: "Третій сезон!".
Серіал "Ключі Локків": що відомо
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Ролі виконали Коннор Джессап, Дербі Стенчфілд, Емілія Джонс та ін.
Шоураннерами виступили Карлтон Кьюз ("Залишитися в живих") та Мередіт Еверілл ("Привиди будинку на пагорбі").
Перший сезон вийшов 7 лютого 2020 року.
Сюжет. Троє дітей Локків разом з матір'ю переїжджають до родинного маєтку "Будинок ключів". У сімейства не так давно помер батько, і всі члени намагаються морально впоратися з горем.
У новому будинку Локкі знаходять розкидані по будинку таємничі ключі, які наділяють володарів містичними силами та зберігають таємницю загибелі батька сімейства.
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