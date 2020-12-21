Шоу засноване на однойменному коміксі сина Стівена Кінга.

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив продовжити на третій сезон серіал"Ключі Локків".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці сервісу в Twitter.

"Шанувальники "Ключів Локків", у акторського складу є для вас новини: серіал продовжили на третій сезон! Але спочатку в 2021 році вийде 2-й сезон!" – відзначили у Netflix, опублікувавши фото акторів шоу з буквами, які складають напис: "Третій сезон!".

Серіал "Ключі Локків": що відомо

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Ролі виконали Коннор Джессап, Дербі Стенчфілд, Емілія Джонс та ін.

Шоураннерами виступили Карлтон Кьюз ("Залишитися в живих") та Мередіт Еверілл ("Привиди будинку на пагорбі").

Перший сезон вийшов 7 лютого 2020 року.

Сюжет. Троє дітей Локків разом з матір'ю переїжджають до родинного маєтку "Будинок ключів". У сімейства не так давно помер батько, і всі члени намагаються морально впоратися з горем.

У новому будинку Локкі знаходять розкидані по будинку таємничі ключі, які наділяють володарів містичними силами та зберігають таємницю загибелі батька сімейства.

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Автор: Катерина Шварц